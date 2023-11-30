Kırklareli ve İstanbul'da Fırtına Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın, pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması bekleniyor.
Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor.