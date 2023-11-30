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Kırklareli ve İstanbul'da Fırtına Bekleniyor

30 Kasım 2023 12:47 Son Güncelleme: 12:48 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın, pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması bekleniyor.