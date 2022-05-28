Kırklareli ve Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler

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Kırklareli ve Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Kırklareli ve Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı

Kırklareli ve Edirne için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kırklareli ve Edirne için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Meteoroloji Kırklareli Edirne Güncel Haberler

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