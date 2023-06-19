Kırklareli Valisi yağmur ve şükür duasına katıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Asilbeyli köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı. Vali Ekici, su tüketiminin artması ile ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca Kırklareli İl Özel İdaresi Babaeski ilçesindeki köprü yenileme çalışmaları hakkında bilgi verildi.