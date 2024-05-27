Kırklareli Valisi ve Ankara Üniversitesi Rektörü Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

Ekici ile Ünüvar merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilayın bağımlılıkla ilgili önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ekici, Yeşilay personeline teşekkür etti.

-"Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kırklareli'nde "Liselerin Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Kentteki eğitim başarısını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Ekici, eğitim, öğretime katkı veren herkese teşekkür etti.

Ekici, bu tür toplantıların sık sık düzenleneceğini kaydetti.