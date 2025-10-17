Kırklareli Valisi Uğur Turan Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Vali Turan, kentteki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, görevi başındaki ekiplerle sohbet etti.

Turan, vatandaşların huzur ve güvenliği için şehir giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarılar dileyen Turan, denetimlerin titizlikle süreceğini kaydetti.