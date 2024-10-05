Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü ile birlikte kentteki yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Uygulama noktalarındaki denetimlerin önemine vurgu yaparak, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Vali Turan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu kentteki uygulama noktalarını ziyaret etti.

Yürütülen denetimler hakkında bilgi alan Vali Turan, görevi başındaki ekiplere başarı diledi.

Turan, konuşmasında, vatandaşların huzur ve güvenliği için şehir giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Özveriyle 7 gün 24 saat görevi başında olan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Turan, görevlerinde kolaylık diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title