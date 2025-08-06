Kırklareli Valisi Uğur Turan, YKS Başarılı Öğrencileriyle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) başarılı olan öğrencilerle buluştu.

Turan, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, edep ve vefanın önemli olduğunu söyledi.

Anne, baba, öğretmen ve büyüklerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Turan, öğretmenlerin dünyanın en güzel mesleğini icra ettiklerini kaydetti.

Kendisinin de öğretmen okulu mezunu olduğunu dile getiren Turan, "Babamın, annemin hakkını veremem ben. Beni bugünlere getiren anama, babama, devletime ve öğretmenlerime minnettarım." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Turan, ülkenin güçlenmesi ve büyümesi için çalıştığını kaydetti.

Türkiye ve insanlık için mücadele ettiğini, etmeye de devam edeceğini belirten Turan, "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nda Maarif Modeli'yle yetişen sevgili genç kardeşlerimize biz nöbeti devredeceğiz, Allah nasip ederse ama devredinceye kadar gençliğin kıymetini bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Yks'de başarılı olan öğrencilerin Kırklareli'nin gururu olduklarını belirten Uğur Turan, şöyle devam etti:

"Evlatlarımız, canlarımız YKS'ye girdiler, YKS'de alın teri döktüler, emeklerinin karşılıklarını elhamdülillah aldılar. Şimdi hedeflerine doğru ilerliyorlar, tek arzuları var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha da büyütmek. Necip milletimize daha güzel hizmetler etmek."

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da kentte başarının artması için çalıştıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Turan, öğrencilere başarı belgesi verdi.