Kırklareli Valisi Turan, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip, görevli personelle sohbet etti.

Çalışanların yeni yılını kutlayan Turan, ardından itfaiye ve zabıta müdürlüğünü ziyaret etti.

Personelin yeni yılını kutlayan Turan, gece gündüz demeden görev başında olan personele teşekkür etti.

Ziyarette, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.