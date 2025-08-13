Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeni Jandarma Komutanı Yusuf Eskitürk'ü Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü makamında kabul ederek, başarılar diledi ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskitürk'e görevinde başarı diledi.

Kentin güvenliği ve huzuru için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Turan, kent için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Eskitürk de Vali Turan'a teşekkür etti.

