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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeni Halk Kütüphanesini İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeni Halk Kütüphanesini İnceledi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren halk kütüphanesini yerinde inceledi. Kütüphanenin en kısa sürede açılması bekleniyor ve vatandaşları kitap okumaya teşvik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren halk kütüphanesinde incelemede bulundu.

Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile binayı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütüphanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, vatandaşları kütüphanelere davet etti.

Turan, herkese günde en az 30 sayfa kitap okuması önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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