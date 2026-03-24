Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolasıyla huzurevi sakinlerini makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirten Turan, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Turan, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.