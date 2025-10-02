Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Günü dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet ederek isteklerini dinledi ve toplumun yaşlılara olan saygısını vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Turan, Yaşlılar Günü dolayısıyla Şükriye, Hasan Babacık, Emine Genç, Sevdiye Kubanç ile Aziz Şen'e ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Yaşlılar Günü'nü kutlayan Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Büyüklerin varlığıyla toplumun güç bulduğunu vurgulayan Turan, yaşlıların engin tecrübelerinin faydalanılması gerektiğini kaydetti.

