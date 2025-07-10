Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yangın Zararını İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yangınlarda zarar gören anız ve ormanlık alanlarda incelemede bulundu.

Vali Turan ilk olarak merkeze bağlı Kızılcıkdere ve Yündalan köylerinde ki yangında zarar gören tarım ve ormanlık alanı gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Turan, devletin tüm kademelerinin yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

Turan, köy sakinleriyle de bir araya gelerek istekleri dinledi.

Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek olan vatandaşlara teşekkür eden Turan, yangınlara karşı duyarlı olunmasını istedi.

Turan daha sonra Vize ilçesinin Sofular köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köyünde yangında zarar gören alanları inceledi.