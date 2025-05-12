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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yağmur ve Şükür Duasına Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yağmur ve Şükür Duasına Katıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadıköy köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı. İklim değişikliği ve su kaynaklarının önemi vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kadıköy köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vali Turan, yağmur ve şükür duası programına katılanlara teşekkür etti.

İklim değişikliği ve kuraklığın tüm dünyayı etkilediğini ifade eden Turan, bu nedenle su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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