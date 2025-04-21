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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yağmur ve Şükür Duasına Katıldı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yündalan köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı. Vali Turan, su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Yündalan köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vali Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Turan, bu tür programlarda dua edilip birlik ve beraberliğin sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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