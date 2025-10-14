Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu


Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi ve sorunların çözümü için devletin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların isteklerini dinledi.

Vatandaşların ilettiği sorunları anında çözüme kavuşturmayı istediklerini ifade eden Turan, devletin kapılarının vatandaşa her zaman açık olduğunu vurguladı.

Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
