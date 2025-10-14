Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların isteklerini dinledi.

Vatandaşların ilettiği sorunları anında çözüme kavuşturmayı istediklerini ifade eden Turan, devletin kapılarının vatandaşa her zaman açık olduğunu vurguladı.

Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.