Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşların taleplerini dinlemeye çalıştığını ifade eden Turan, çözüm odaklı yaklaşımla, iletilen konuları ilgili kurumlara yönlendirdiğini söyledi.

Turan, devletin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu vurguladı.

Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.