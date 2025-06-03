Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinleyerek, hızlı çözümler için kurum müdürlerine talimat verdi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinledi.
Talepleri hızla çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.
Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel