Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinledi.
Belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.
Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel