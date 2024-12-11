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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'ndaki programda vatandaşların isteklerini dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Devletin kapılarının vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Turan, belirli aralıklarla vatandaşlara yönelik toplantılar düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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