Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşların Taleplerini Dinledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantıda, taleplerini dinleyerek sorunların hızlı çözümü için gerekli talimatları verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini her zaman öncelediklerini ifade eden Turan, sorunları hızla çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu da yer aldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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