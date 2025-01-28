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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşların Taleplerini Dinledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk toplantısında vatandaşların isteklerini dinledi. Vali Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti ve toplantıların devam edeceğini söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'ndaki toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Turan, vatandaşlardan gelen taleplerle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Halk toplantılarının devam edeceğini dile getiren Turan, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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