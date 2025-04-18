Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Potansiyelini Vurguladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentteki turizmcilerle buluştu.

Turan, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli'nin turizm potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde deniz, doğa ve tarih turizmini bir arada bulunduğunu ifade eden Turan, kentte her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığını söyledi.

Gastronomisinin de zengin ve lezzetli olduğunu aktaran Turan, "Yerel lezzetleri ve misafir insanlarıyla keşfedilmeyi bekleyen güzel bir şehir. Coğrafi işaretli ürünleriyle damaklara hitap eden bir şehir. Kırklareli'nin muhteşem bir turizm potansiyeli var. Bunu arttırmak, sürdürülebilir bir anlayışla kültürümüzü korumak için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Kırklareli sevdalısı olarak kentin hem gelişmişlik düzeyini arttırabilmek, daha yaşanılabilir kente dönüştürmek, daha fazla turist almak adına el birliği ile turizm paydaşlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

Etkinliğe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kurum müdürleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı.