Kırklareli Valisi Turan, Seyfioğlu Tabyası'nda incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Balkan Savaşları sırasında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyası'nda incelemede bulundu.

Tabyayı gezen Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Müze Müdürü Yusuf Yılmaz'dan bilgi aldı.

Kentin kültür envanterinde yer alan eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Turan, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de yer aldı.