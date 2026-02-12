Haberler

Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve Roman Derneği temsilcileri ile bir araya gelerek işbirliği ve üniversite gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Valilik Roman İl Koordinatörü Kasım Ant, Kırklareli Tüm Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Kavanoz'u makamında kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin gelişiminden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Üniversitenin başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Turan, Ak ve personeline çalışmalarında başarı diledi.

Turan ardından Ant ile Kavonoz ile bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
