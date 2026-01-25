Haberler

Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette kış tedbirleri, yol ve altyapı çalışmaları ile tarımsal üretim gibi konular ele alındı.

Turan, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gerek, vatandaşların isteklerini dinledi.

Ziyarette, köylerdeki kış tedbirleri, yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetleri ile devam eden yatırımlar ele alındı.

Devam eden ve tamamlanan yatırımlara ilişkin bilgi alan Turan, köyde incelemede bulundu.

