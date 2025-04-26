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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Özel Hastaneleri Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Özel Hastaneleri Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesindeki özel hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde özel hastaneleri ziyaret etti.

Hastane yöneticilerinden bilgi alan Turan, sağlık çalışanlarıylada bir araya geldi.

Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Turan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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