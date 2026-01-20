Haberler

Kırklareli Valisi Turan, OSB'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, bölgedeki firmaları ziyaret etti ve OSB'nin gelişimi için sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, daha sonra bölgedeki firmaları ziyaret ederek yetkililer ve çalışanlarla sohbet etti.

OSB'nin gelişimi için çalışmaların sürdüğünü belirten Turan, bölgenin son yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
