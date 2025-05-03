Kırklareli Valisi Uğur Turan, OSB'de İncelemelerde Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, tenis kortu, futbol ve basketbol sahalarının yapıldığını açıkladı. Turan, bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Turan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile alanı gezdi.
Bölgede incelemede bulunan Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Turan, bölgede tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları yapıldığını söyledi.
Yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, bölgenin son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel