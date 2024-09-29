Kırklareli Valisi Uğur Turan, OSB Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ni ( Osb ) ziyaret ederek 3. kısım altyapı çalışmalarını inceledi.

Turan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile alanı gezdi.

Bölgede incelemede bulunan Turan, devam eden OSB genişletme alanı hakkında bilgi aldı.

3. kısım altyapı çalışmalarını inceleyen Turan, "Organize Sanayi Bölgemiz gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir sanayi alanı. Her gün artan yatırımcılarıyla bölge istihdamına da ekonomisine de katkı sağlıyor. Ülke ekonomimize de önemli etkide bulunuyor. Yatırımcılarımızı Kırklareli'ne davet ediyorum." diye konuştu.