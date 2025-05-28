Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ni İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ni İnceledi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Turan, Kırklareli'nin yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Turan, OSB alanını gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bir döküm fabrikasını da ziyaret eden Turan, üretim faaliyetlerini yerinde görerek firma yetkilileriyle sohbet etti.

Turan, Kırklareli'ndeki OSB'lerin hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Kentimiz İstanbul'a yakınlığı ve Avrupa'ya açılan sınır kapılarıyla yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geldi." dedi.

Yatırımcılara çağrıda bulunan Turan, OSB'lerin altyapısı ve konum avantajlarıyla sanayi açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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