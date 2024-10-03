Kırklareli Valisi Uğur Turan Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu.

Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i ziyaret etti.

Kırklareli'nde tüm kurumlar ile iş birliğinde çalışacaklarını ifade eden Turan, el birliği ile Kırklareli halkına hizmet edeceklerini belirtti.

Hayırsever ile protokol imzalandı

Kırklareli'nde etüt merkezi yaptıracak hayırsever ile iş birliği protokolü imzalandı.

Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Vali Uğur Turan ile hayırsever Feriha Aldoğan tarafından protokol imzalandı.

Vali Turan, konuşmasında, hayırsever tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilecek olan Feriha-Ahmet Aldoğan Çok Amaçlı Salon ve Etüt Merkezi yaptırılacağını belirtti.

Hayırsevere teşekkür eden Turan, Kırklareli'ne kazandırılacak eser için hayırsevere teşekkür etti.

Programa, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da katıldı.