Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile Asilbeyli, Kavakdere, Kızılcıkdere, Üsküpdere, Karıncak ve Yündalan köylerini ziyaret etti.

Köylerde tamamlanan çalışmaları inceleyen Turan, muhtarlardan bilgi aldı.

Daha sonra vatandaşlarla biraya gelen Turan, istekleri dinledi.

Turan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Köy ziyaretlerinde ihtiyaçları ve sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Turan, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.