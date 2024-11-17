Kırklareli Valisi Uğur Turan, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile Erikler, Kadıköy, Kuzulu, Ahmetçe ve Karakoç köylerini ziyaret etti.

Köylerde devam eden yatırımları inceleyen Turan, tamamlanan yatırımlar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Vali Turan, üretime ve Türkiye Yüzyılı hedefine alın teri ve emeği ile destek veren üreticilere teşekkür ederek, bereketli kazançlar diledi.