Kırklareli Valisi Uğur Turan Köy Ziyaretlerinde

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Turan, Eriklice ve Koyunbaba köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, devam eden eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, ulaşım, altyapı projelerini anlattı.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Salih Bilinmez Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Serhat Özgen, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Özgen, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.