Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

Askeri personeli selamlayan Turan, ardından Eskitürk ile bir araya geldi.

Eskitürk'e görevinde başarılar dileğinde bulunan Turan, "Cesaretin, sadakatin ve vatan sevgisinin timsali jandarma, milletin huzuru, devletin gücü, vatanın sarsılmaz kalesidir." dedi.

Turan, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.