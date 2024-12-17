Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstanbul Valisi'ni Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya gelerek kentin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrasında Turan, İstanbul Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nu da ziyaret etti. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu ve mahallelerde temiz su sağlama hedefini vurguladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ziyarette Turan'ın kentte yapılan çalışmalar hakkında Gül'e bilgi verdiği belirtildi.
Turan, daha sonra İstanbul Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nu ziyaret etti.
Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, su arıtma tesisinde incelemede bulundu.
Bulut, yetkililerden bilgi aldı.
Vatandaşlara temiz ve sağlıklı su ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, personele özverili çalışması nedeniyle teşekkür etti.