Kırklareli Valisi Uğur Turan İnşaat Çalışmalarını İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Yapımında sona gelinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu, sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık merkezi, Babaeski Sarı Saltuk Kültür ve Cem Evi inşaatlarında incelemede bulunan Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Kentteki yatırımların devam ettiğini ifade eden Turan, binaların en kısa sürede hizmete kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Vali Turan'ın ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalattin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.