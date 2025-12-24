Haberler

Kırklareli Valisi Turan, hastanede incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunarak hasta ziyaretlerinde bulundu ve sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemede bulundu.

Turan, hastaneyi gezerek İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Başhekim Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.

Tedavileri süren hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

Turan, daha sonra Çocuk İzlem Merkezini ziyaret etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
