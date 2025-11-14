Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hastaları Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hasta yakınlarının isteklerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, tedavileri süren hastaları ziyaret etti.
Vali Turan, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hastalarla sohbet eden Turan, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.
Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Camettin Atam da yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel