Kırklareli Valisi Uğur Turan Hastalara Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan Hastalara Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hasta yakınlarının isteklerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.

Turan, her fırsatta hasta ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

Konserde tuvalet krizi! Binlerce kişi saatlerce sıra bekledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.