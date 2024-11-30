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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamitabat Doğalgaz Santralinde İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamitabat Doğalgaz Santralinde İncelemelerde Bulundu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin en eski doğalgaz çevrim santrali olan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde incelemelerde bulundu. Enerjide Türkiye Yüzyılı hedefine dair önemli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.

Santral sahasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Türkiye'nin en eski doğalgaz çevrim santrali olduğunu ifade eden Turan, enerjide Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik sürdürülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Turan, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge müdürü Mehmet Kürşat Özveren'den brifing alan Turan, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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