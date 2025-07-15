Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gençlerle 'Damla Gönüllülük Hareketi Projesi'ni Tanıttı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Damla Gönüllülük Hareketi Projesi' kapsamında 36 genç gönüllü ile bir araya geldi. Turan, projelerin gençlerin Türkiye'yi tanıma fırsatı sunduğunu belirtti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Vali Turan, 22 ilden 36 genç gönüllü ve 4 koordinatörü Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti.
Gençlerle sohbet eden Turan, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi"ni önemsediklerini söyledi.
Bu tür projelerle gençlerin Türkiye'nin her köşesi gezerek tanıma imkanı bulduğunu dile getiren Turan, gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel