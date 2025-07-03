Kırklareli Valisi Uğur Turan, Esnafları Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Doğu Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek sohbet etti, kazanç dileklerinde bulundu ve esnafın isteklerini dinledi. Esnaflığın önemine vurgu yapan Turan, ahilik kültürüne dikkat çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, Doğu Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Turan, istekleri de dinledi.

Turan, esnaflığın önemli olduğunu belirtti.

Her fırsatta esnaf ziyaretinden bulunduğunu ifade eden Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.