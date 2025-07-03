Kırklareli Valisi Uğur Turan, Esnafları Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, Doğu Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Turan, istekleri de dinledi.

Turan, esnaflığın önemli olduğunu belirtti.

Her fırsatta esnaf ziyaretinden bulunduğunu ifade eden Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.