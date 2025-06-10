Kırklareli Valisi Uğur Turan Esnafı Ziyaret Etti
Vali Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü ile birlikte Karacaibrahim Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafa bol kazanç dileyen Turan, ahilik kültürünün önemine vurgu yaptı ve ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.
Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Karacaibrahim Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Turan, istekleri de dinledi.
Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, ziyaretlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel