Kırklareli Valisi Uğur Turan Esnaf Ziyaretinde Bulundu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehirdeki esnafları ziyaret ederek, onların isteklerini dinleyip bol kazançlar diledi. Ahilik kültürünün önemine vurgu yapan Vali Turan, esnafın ekonomi ve sosyal hayata katkılarını takdir etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, kentteki esnafı ziyaret edip, sohbet etti.

Esnafın isteklerini de dinleyen Turan, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Esnaflığın ahilik kültürüyle yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Turan, şehrin ekonomi, istihdam ve sosyal hayatına yön veren esnafa teşekkür etti.

Ziyarette Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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