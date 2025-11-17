Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eğitim Müfettişleri ile Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Rüştü Keleş ile İlkay Budak Keleş, müfettiş yardımcısı Anıl Özbörme'yi makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek müfettişlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli'nin eğitim ve öğretimde başarılı bir kent olduğunu ifade eden Turan, bu başarının artması için çalıştıklarını kaydetti.

Hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi

Pınarhisar ilçesinde hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, personeli ile hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

İşletmeleri gezen Yılmaz, istekleri dinledi.

Yılmaz, hayvan hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.