Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında 2025-2026 eğitim - öğretim yılına erişmenin coşkusunun yaşandığını belirtti.

Çocukların eğitim öğretim hayatına huzurlu ve güvenli bir şekilde başlamasının, geleceğe umutla bakmaları adına büyük bir önem taşıdığını aktaran Turan, ülkenin ihtiyaç duyduğu eğitimli insan gücünün, okullarda yetiştiğini ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla idareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm imkanların eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için en iyi biçimde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimize, ailelerine, saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrenci ve öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum."