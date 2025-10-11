Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan TÜGVA ve Giresunlular Derneği'ne Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) İl Başkanı Doğacan Kamiloğlu ile Kırklareli Giresunlular Derneği Başkanı Kenan Karahasan'ı makamın kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kamiloğlu ve Karahasan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kentte yapılan her çalışmayı önemli bulduğunu ifade eden Turan, gece gündüz demeden hizmet etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.