Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan TÜGVA ve Giresunlular Derneği'ne Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı Doğacan Kamiloğlu ve Kırklareli Giresunlular Derneği Başkanı Kenan Karahasan'ı makamında kabul ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) İl Başkanı Doğacan Kamiloğlu ile Kırklareli Giresunlular Derneği Başkanı Kenan Karahasan'ı makamın kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kamiloğlu ve Karahasan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kentte yapılan her çalışmayı önemli bulduğunu ifade eden Turan, gece gündüz demeden hizmet etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

UEFA ve FIFA arasında büyük kriz çıktı
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.