Kırklareli Valisi Turan'dan Miraç Kandili mesajı

Güncelleme:
Vali Uğur Turan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gecenin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı özel bir dönem olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kudüs ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Miraç Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç Kandili'nin rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı en müstesna gecelerden biri olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

" Miraç mucizesi, tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu derin anlamlar barındırmaktadır. Müminler olarak bizler, insanlığı karanlıktan aydınlığa, bencillikten merhamete, zulümden adalete çağıran bu mukaddes yolculuğun hikmetini idrak etmeli, Miraç Kandili'ni vesile bilerek aramızdaki kırgınlıkları ve ayrılıkları geride bırakmalı, gönül kapılarımızı uzanabildiğimiz herkese sonuna kadar açmalıyız."

Kudüs başta olmak üzere Gazze'de yaşanan insanlık dramının vicdan sahibi herkesin yüreğini derinden yaraladığını aktaran Turan, masum sivillerin, kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulmün bir an önce son bulmasını, barışın, adaletin ve insan onurunun hakim olması için dua ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
